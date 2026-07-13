Karanlık madde bildiklerimizi altüst edebilir! Bilim insanlarından dikkat çeken keşif

Araştırmacılar, evrenin erken dönemine ait kozmik mikrodalga arka planı verileri ile günümüz galaksi gözlemlerini karşılaştırarak, karanlık madde ile nötrinolar arasındaki olası etkileşimin, evrendeki yapıların beklenenden daha yavaş büyümesini açıklayabileceğini belirledi.

Bilim insanlarına göre bu etkileşim doğrulanırsa, hem karanlık maddenin gerçek doğasının anlaşılması hem de evrenin oluşumuna ilişkin mevcut teorilerin geliştirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olacak.

Araştırmanın sonuçları Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.