12 Ağustos'ta gökyüzü kararıyor! Avrupa 27 yıl sonra tam Güneş tutulmasına tanık olacak

Tam tutulma hattında Ay, Güneş'i yaklaşık 2,5 dakikadan kısa bir süre tamamen örtecek ve gündüz kısa süreliğine geceye dönecek. İspanya'nın bazı bölgeleri tutulmayı en net izlenebilecek noktalar arasında yer alırken, Londra'da Güneş'in yaklaşık yüzde 91'i, Paris'te yüzde 92'si, Madrid ve Barselona'da ise yaklaşık yüzde 99'u örtülecek.

Uzmanlar, tutulmanın yalnızca tam örtülme anında çıplak gözle güvenle izlenebileceğini, diğer tüm evrelerde ise ISO 12312-2 standartlarına uygun Güneş tutulması gözlüğü kullanılması gerektiğini vurguluyor. Normal güneş gözlüklerinin gözleri korumadığı belirtilirken, dürbün ve teleskop gibi optik cihazların da yalnızca özel Güneş filtreleriyle kullanılmasının güvenli olduğu ifade ediliyor.