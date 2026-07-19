Bilim insanlarından obeziteyle mücadelede umut veren keşif: Yağ depolamayı durduran protein bulundu

Araştırmaya göre, MTCH2 proteininin etkisinin azaltılması hücrelerin daha hızlı yağ ve karbonhidrat yakmasını sağlarken yeni yağ hücrelerinin oluşumunu da engelliyor. Araştırmacılar, bu durumun hücreleri adeta "obeziteye karşı dirençli" hale getirdiğini belirtti.

Çalışmayı yürüten ekip, yaklaşık 10 yıl önce fareler üzerinde de benzer sonuçlar elde etmişti. Ancak uzmanlar, bulguların henüz laboratuvar düzeyinde olduğunu ve insanlar için güvenli ve etkili bir tedaviye dönüşebilmesi adına daha kapsamlı klinik araştırmalara ihtiyaç bulunduğunu vurguladı. Bu keşfin gelecekte obezite tedavisinde yeni ilaçların geliştirilmesine katkı sağlayabileceği ifade edildi.