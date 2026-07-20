Bilim insanları kara deliklerin içini anlamaya bir adım daha yaklaştı

Araştırmacılar, kara deliklerin içini haritalandırmaya yönelik çalışmaların, fiziğin en büyük sorunlarından biri olan Einstein'ın Genel Görelilik Kuramı ile kuantum mekaniğini birleştirecek yolda önemli ipuçları sunabileceğini belirtiyor.

Araştırmaya göre, kara deliklerin tüm bilgisinin olay ufku adı verilen iki boyutlu yüzeyde kodlanmış olabileceği "holografi" yaklaşımı öne çıkıyor. Bilim insanları ayrıca Hawking ışımasının gelecekte çok hassas biçimde incelenmesiyle kara deliklerin iç yapısına dair dolaylı bilgilere ulaşılabileceğini düşünüyor. Bu çalışmaların, evrenin en gizemli yapılarından biri olan kara deliklerin sırlarını çözmede önemli bir dönüm noktası olabileceği ifade ediliyor.