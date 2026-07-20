Mars'ta sıvı suya dair en güçlü kanıtlardan biri bulundu

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, keşif Mars'ın sanılandan daha uzun süre sıvı su barındırmış olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, bu bulgunun Mars'ın kuruma sürecinin tek seferde gerçekleşmediğini; göllerin oluştuğu, buharlaştığı ve yeniden suyla dolduğu dönemlerin yaşandığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Kayalarda tespit edilen magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller de göl sularının zamanla buharlaşarak daha tuzlu hale geldiğine işaret ediyor. Bilim insanları, elde edilen verilerin Mars'ın geçmişte yaşanabilir çevre koşullarına sahip olup olmadığına ilişkin önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor.