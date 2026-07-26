Yapay zeka devrimi elektrik krizini tetikliyor: Veri merkezlerinin tüketimi ikiye katlanacak!

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) verilerinden yapılan derlemeye göre, küresel elektrik talebinin sanayi üretimi, elektrikli araçlar, iklimlendirme sistemleri (klima) ve yapay zeka destekli veri merkezlerinden kaynaklanan tüketim artışının etkisiyle 2030'a kadar yıllık ortalama yüzde 3,6 büyümesi öngörülüyor.

Yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla farklı coğrafyalarda kurulan veri merkezleri elektrik talebini yeniden şekillendirirken enerji sektöründe yeni yatırım eğilimlerini de belirliyor.

Son dönemde başta ABD, Avrupa ve Asya olmak üzere, birçok ülkede yapay zeka odaklı veri merkezi yatırımlarının hız kazanması, elektrik şebekeleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji arz güvenliği konularını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Enerji dönüşümünde dijitalleşmeyle, yapay zeka ve veri merkezleri artık tercih değil, sistemsel gereklilik haline geldi. Enerji sektöründe yapay zeka uygulamalarının önleyici bakımın yaygınlaştırılması verimliliğin artırılması ve karbon emisyonlarını azaltma hedeflerine ulaşılmasında önemli rol oynaması bekleniyor.

Yapay zeka yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin daha doğru tahmin edilmesi, karbon yakalama, depolama ve kullanım teknolojileri, enerji ticareti, akıllı ev ve binalar, petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri ile nükleer santrallerin izlenmesi gibi alanlarda verimliliği artırarak maliyetlerin düşürülmesine katkı sağlıyor.