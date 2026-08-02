Mars'ta şaşkına çeviren keşif! Dev petek desenleri geçmişin sırrını saklıyor olabilir

NASA'nın Curiosity keşif aracı, Mars'taki Gale Krateri'nde daha önce bu ölçekte görülmemiş geniş bir petek desenli çatlak ağı keşfetti. Bilim insanları, yalnızca birkaç santimetre genişliğindeki çokgen şekilli çatlakların, gezegenin geçmişte su barındırdığı dönemlere ilişkin önemli ipuçları taşıyabileceğini düşünüyor.

Araştırmacılar, bu oluşumların çamurun kuruyup çatlaması, sıcaklık değişimleri veya yer altındaki tortuların sıkışması sonucu meydana gelmiş olabileceğini değerlendiriyor. Curiosity'nin topladığı kimyasal ve jeolojik veriler, çatlakların nasıl oluştuğunu ve Mars'ta suyun ne kadar süre varlığını sürdürdüğünü ortaya çıkarmaya yardımcı olacak.

Bilim insanlarına göre bulgular, Mars'ın bir zamanlar yaşam için elverişli koşullara sahip olup olmadığını anlamaya yönelik çalışmalara da önemli katkı sağlayabilir. Curiosity, 2012'den bu yana Gale Krateri'nde yaptığı incelemelerde eski nehirler, göller ve organik moleküllere ilişkin çok sayıda kanıt ortaya çıkarmıştı.