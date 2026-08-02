Plastik kirliliğine umut ışığı! Yeni yöntem geri dönüşüm anlayışını değiştirebilir

ABD'deki Colorado Boulder Üniversitesi'nden araştırmacılar, belirli bir sert plastik türünü özelliklerini kaybetmeden tekrar tekrar geri dönüştürmenin yolunu geliştirdi. Yeni yöntemde plastik, temel kimyasal yapı taşlarına ayrıştırıldıktan sonra aynı özelliklere sahip yeni bir plastik olarak yeniden üretilebiliyor.

Araştırmada kullanılan malzeme, havacılık ve mikroelektronik alanlarında kullanılan termoset polimer adlı dayanıklı bir plastik türü oldu. Bilim insanları, bu yöntemin doğrudan içecek şişelerinde kullanılan PET plastikler için uygulanmadığını ancak gelecekte geri dönüşüme uygun yeni plastiklerin tasarlanmasına öncülük edebileceğini belirtti.

Araştırmacılar, laboratuvar aşamasındaki bu kimyasal yöntemin ilerleyen yıllarda farklı plastik türlerine de uyarlanabileceğini ve plastik atıkların defalarca geri dönüştürülebilmesinin önünü açabileceğini ifade etti. Çalışmanın sonuçları Nature Chemistry dergisinde yayımlandı.