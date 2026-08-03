Bilim insanları açıkladı! Beyin 50 yaşından sonra yepyeni bir evreye giriyor

Araştırmacılar, öğrenme ve hafızadan sorumlu hipokampus bölgesinden alınan hücreleri tek tek inceleyerek yaşlanma sürecini analiz etti. Bulgular, yaş ilerledikçe beyni koruyan bazı bağışıklık hücrelerinin azaldığını, yerlerini ise daha fazla iltihaplanmayla ilişkili hücrelerin aldığını gösterdi. Ayrıca beyni zararlı maddelerden koruyan kan-beyin bariyerini destekleyen hücrelerde de azalma tespit edildi.

Uzmanlar, bu değişimlerin Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların neden yaşla birlikte daha sık görüldüğünü açıklamaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Araştırmaya göre beyin yaşlanması, yalnızca yavaş bir yıpranma süreci değil; bağışıklık, damar ve sinir sistemlerinin birlikte yeniden şekillendiği aktif bir biyolojik dönüşüm olarak değerlendiriliyor.