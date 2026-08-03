Yıllardır doğru sanılıyordu! Ay'dan gelen yeni bulgular teorileri altüst etti

Ay'ın Dünya'dan görünmeyen yüzünden getirilen kaya örnekleri, Güneş Sistemi'nin erken dönemine ilişkin uzun yıllardır kabul gören bir teoriyi sorgulatıyor. Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, asteroid çarpışmaları sanıldığı gibi kısa süreli ve yoğun bir dönemde değil, milyarlarca yıl boyunca giderek azalan bir süreçte gerçekleşmiş olabilir.

Araştırmacılar, Çin'in Chang'e-6 görevi kapsamında Ay'ın karanlık yüzünden getirilen kaya parçalarını inceleyerek yaklaşık 4,33 milyar yıl öncesinden 1,13 milyar yıl öncesine uzanan çarpışma izlerini analiz etti. Bulgular, Ay'ın karanlık yüzünün erken dönem çarpışmalarına dair daha bozulmamış bir kayıt sunduğunu ortaya koydu.