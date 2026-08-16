Bilim dünyasını heyecanlandıran gelişme: Tek dozla kötü kolesterol yüzde 62 azaldı

35 kişinin katıldığı çalışmada hastalara damar yoluyla tek doz uygulandı. Tedavi, karaciğerde kolesterol düzenlenmesinde rol oynayan PCSK9 genini hedefleyerek vücudun LDL'yi kandan daha fazla temizlemesini sağlıyor. En yüksek doz uygulanan grupta LDL seviyelerinde yüzde 62'ye varan düşüş görüldü ve etki aylar boyunca devam etti.

Araştırmacılar, sonuçların yüksek kolesterol tedavisinde günlük ilaç kullanımına alternatif oluşturabileceğini belirtiyor. Ancak uzmanlar, çalışmanın henüz erken aşamada olduğunu ve tedavinin uzun vadeli güvenliğinin daha geniş ve uzun süreli araştırmalarla değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Tedavinin daha büyük klinik çalışmalarda güvenli ve etkili olduğu kanıtlanması halinde, yüksek kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler için tek dozla uzun süreli kolesterol kontrolünün mümkün olabileceği belirtiliyor.