Yapay zeka 4 bin yıllık dili yeniden yazıyor: 500 bin tablet için umut

ABD'deki Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden Zhaohui Wang tarafından geliştirilen bir yapay zeka modeli, Akadca metinleri İngilizceye çevirebildiği gibi İngilizce metinleri de Akadcaya dönüştürüyor.

Dünyadaki müzelerde yaklaşık 500 bin çivi yazılı tablet bulunduğu, ancak bunların yalnızca küçük bir bölümünün çevrildiği belirtiliyor. Bu yapay zekanın özellikle araştırmacıların ilk inceleme sürecini hızlandırması hedefleniyor.

Açık kaynak olarak yayımlanan sistemin, ürettiği çevirilerin kesin ve hatasız olmadığı vurgulanırken, uzmanların kontrolünden geçen bir "taslak" aracı olarak kullanılması planlanıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında Sümerce desteği ve çivi yazılı metinleri görüntülerden otomatik okuma özelliklerinin de geliştirilmesi hedefleniyor.