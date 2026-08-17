Arktik’te dengeleri değiştirecek keşif! Eriyen buzların bilinmeyen etkisi ortaya çıktı

Özellikle açık deniz ile eriyen deniz buzunun buluştuğu bölgede yoğunlaşan bu süreçte, bulut damlacıklarının oluşmasını sağlayan parçacıkların miktarı bazı ölçümlerde santimetreküp başına 50'den 1.500'e yükseldi.

Bilim insanları, buzların geri çekilmesiyle bu kimyasal sürecin daha fazla gerçekleşebileceğini ve bunun bulutluluk, güneş ışığının yansıması ve Arktik iklimi üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Araştırma Nature Geoscience dergisinde yayımlandı.