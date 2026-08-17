Kara deliğin hemen yanında keşfedildi! Yok olması bekleniyordu ama…

James Webb Uzay Teleskobu'nun gözlemlerini inceleyen astronomlar, yaklaşık 72 milyon yaşındaki kırmızı dev yıldızın yaşamının son döneminde gaz ve toz saçmaya devam ettiğini belirledi. Yıldızın çevresindeki maddede su moleküllerinin bulunması ise özellikle dikkat çekti.

Araştırmacılara göre, Sagittarius A çevresindeki yoğun radyasyon ve güçlü rüzgarlara rağmen suyun ve tozun korunabilmesi, yıldızın kalın gaz ve toz örtüsünün bu hassas molekülleri koruduğunu gösteriyor.

Çalışma, Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlandı.