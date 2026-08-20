129 gün detayı dikkat çekti! Hava durumunu aylar öncesinden bilmek mümkün mü?

Araştırmacılar, bugünkü tahmin hatalarının zamanla büyümesini incelemek yerine atmosferdeki enerji akışını ele aldı. Buna göre Güneş'ten gelen radyasyondaki mikroskobik belirsizlikler zaman içinde atmosfere yayılarak başlangıçtaki bilgilerin kaybolmasına neden oluyor. Araştırmacılar bu noktayı, hava tahmininin teorik sınırı olarak değerlendiriyor.

Hesaplamalar, bu sınırın 129 ± 7 gün civarında olduğunu gösterdi. Ancak bu, dört ay boyunca bugünkü doğrulukta hava tahmini yapılabileceği anlamına gelmiyor. Günümüzde güvenilir hava tahminleri yaklaşık 14 güne kadar uzanırken, araştırmacılar mevcut tahmin kalitesine benzer bir doğruluğun ideal koşullarda yaklaşık 62 güne kadar teorik olarak mümkün olabileceğini belirtiyor.

Çalışma, hava tahminlerinde ulaşılabilecek fiziksel sınırın sanılandan çok daha ileride olabileceğine işaret ediyor.