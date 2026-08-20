3 dakikalık hareketin etkisi inanılmaz! Vücudun kimyasını değiştiriyor

Araştırmada katılımcılar, 30 saniyelik 6 tam güç sprintten oluşan yaklaşık 3 dakikalık yoğun egzersiz yaptı. Sprintlerin hemen ardından kandaki ölçülen proteinlerin yaklaşık dörtte birinde değişim görülürken, 90 dakikalık orta tempolu bisiklet egzersizinde bu oran yüzde 0,25'in altında kaldı. Sprint ayrıca 200'den fazla metaboliti değiştirdi.

Araştırmacılar, yoğun egzersizle değişen proteinlerin önemli bir bölümünün obezite, tip 2 diyabet ve kalp-damar hastalıklarının daha düşük riskiyle ilişkili olduğunu belirledi. 53 binden fazla kişinin sağlık verileri incelendiğinde, bu proteinlerin bazılarının daha yavaş biyolojik yaşlanmayla da bağlantılı olduğu görüldü.

Uzmanlara göre bulgular, egzersizin yalnızca süresinin değil, yoğunluğunun da vücuttaki sağlıkla ilişkili moleküler tepkileri belirlemede önemli olduğunu gösteriyor. Çalışma, kısa süreli yoğun egzersizin vücutlar arasındaki iletişimi sağlayan "egzersiz kaynaklı" protein ve metabolitlerin güçlü biçimde harekete geçirebildiğine işaret ediyor.