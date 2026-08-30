Güneş ışığını olağanüstü emiyor! Venüs’teki bilinmeyen madde için yeni ipucu

Yeni bir araştırmada bilim insanları, Venüs'ün bulutlarındaki sıvının ışığı ne kadar güçlü emmesi gerektiğini hesapladı. Araştırmaya göre bilinmeyen madde, 365-455 nanometre aralığında son derece güçlü bir ışık emme kapasitesine sahip olmalı.

Araştırmacılar, güçlü ışık emme özelliğine sahip karbon bazlı organik moleküllerin bu koşulları karşılayabileceğini düşünüyor.

Çalışmada ayrıca, Venüs'ün bulutlarındaki maddenin yalnızca ışığı güçlü biçimde emmesi değil, belirli bir dalga boyu aralığında bunu seçici şekilde yapması gerektiği ortaya kondu. Araştırmacılara göre bu durum, sülfürik asit ortamında oluşabilecek koyu ve katran benzeri karmaşık organik karışımların adaylığını zayıflatıyor. Yeni bulgular, bilinmeyen maddenin özelliklerini daha da sınırlandırırken Venüs'ün morötesi lekelerinin gizemini çözmek yerine daha ilginç hale getiriyor.