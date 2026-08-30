Mars’ın derinliklerinde şaşırtan keşif! Gezegenin geçmişi yeniden yazılabilir

Araştırmacılar, 24 kilometre derinlikte daha önce fark edilen ancak anlamı tam olarak çözülemeyen bir sınırı mercek altına aldı. Yüzlerce farklı kaya bileşimiyle yapılan modellemeler, bu sınırın altında demir ve magnezyum açısından zengin, üst kısmında ise farklı özelliklere sahip kayaçların bulunduğunu gösterdi.

Bilim insanlarına göre bu yapı, geçmişte Mars'ın derinliklerinde erimiş kayaların birikerek zamanla farklı katmanlara ayrıldığını ve magmanın gezegenin kabuğu boyunca hareket ettiğini düşündürüyor. Üstelik söz konusu sistemin Mars'ın kuzey yarım küresinde yüzlerce hatta binlerce kilometre boyunca uzanmış olabileceği belirtiliyor.

Bu keşfin en dikkat çekici yanı ise Mars'ta Dünya'daki gibi hareket eden tektonik plakalar bulunmamasına rağmen böylesine karmaşık bir jeolojik sistemin oluşmuş olabileceği.