Gezegen mi, uydu mu? Uzayda keşfedilen gizemli cisim astronomları şaşkına çevirdi

Araştırmacılar, kahverengi cücenin bir yıldızın çevresinde dolandığını, yeni keşfedilen cismin ise bu kahverengi cücenin yörüngesinde bulunduğunu belirledi. Bu nedenle ekip, mevcut tanımların yetersiz kaldığını düşünerek cismi "exosatellite" olarak adlandırdı.

Ancak cismin gezegen sayılıp sayılmayacağı konusunda görüş ayrılığı var. Uluslararası Astronomi Birliği'nin mevcut tanımına göre, yıldızın veya kahverengi cücenin çevresinde dolanan ve Jüpiter'in 13 katından daha az kütleye sahip bir cisim gezegen kabul edilebiliyor. Bu tanıma göre yeni keşfedilen cisim teknik olarak bir gezegen.

Öte yandan astronomlar, bir kahverengi cücenin etrafında dolanan gezegen boyutundaki bu cismin Güneş Sistemi'ndeki düzenli sınıflandırmaya uymadığını söylüyor. Keşif, evrendeki gök cisimlerini "gezegen", "uydu" ve diğer kategorilere ayırmanın sanıldığından çok daha karmaşık olabileceğini gösteriyor.