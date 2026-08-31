Lavabodaki suyun dönüş yönüyle ilgili şaşırtan gerçek! Yıllardır yanlış biliyormuşuz

Dünya'nın dönüşü, hareket eden hava ve su kütlelerinde sapmaya neden oluyor. Ancak bu etkinin belirgin hale gelmesi için çok daha büyük mesafeler ve daha uzun süreler gerekiyor. Lavabodaki su ise yalnızca birkaç saniye içinde giderden boşaldığı için başka etkenler baskın hale geliyor.

Uzmanlara göre suyun hangi yönde döneceğini esas olarak lavabonun ve giderin şekli, suyun başlangıçtaki hareketi ve nasıl boşaltıldığı belirliyor. Bu nedenle aynı lavabo bile farklı zamanlarda saat yönünde veya saat yönünün tersine dönebiliyor.

Dünya'nın dönüşünün etkisi ise özel olarak hazırlanmış deneylerde gözlemlenebiliyor. Suyun çok yavaş boşaltıldığı ve diğer hareketlerin mümkün olduğunca ortadan kaldırıldığı deneylerde, Kuzey Yarım Küre'de saat yönünün tersine, Güney Yarım Küre'de ise saat yönünde dönüş gözlemlendi.

Kısacası, evdeki lavaboya bakarak hangi yarım kürede olduğunuzu anlamanız mümkün değil. Gündelik hayatta suyun dönüş yönünü Dünya'nın dönüşünden çok, lavabonun yapısı ve suyun hareketi belirliyor.