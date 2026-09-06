500 bin kat hızlandı! Okyanus tabanında daha önce görülmemiş hareket

Antarktika ile Avustralya arasında görev yapan derin deniz gözlemevi, okyanus tabanının yarılmasını ilk kez bu kadar ayrıntılı şekilde kaydetti. OHA-GEODAMS adlı sistem, deniz tabanının altında ilerleyen devasa magma hareketinin ardından meydana gelen fay hareketlerini gözlemledi.

Araştırmacılara göre Nisan 2024'ün sonlarında yaklaşık 150 milyon metreküp magma deniz tabanının altındaki çatlaklara yayıldı. Magmanın ilerlemesinin ardından bölgede depremler meydana gelirken, yer kabuğunun ayrılma hızı dakikada yaklaşık 5 santimetreye ulaştı. Bu hız, normal deniz tabanı yayılmasından yaklaşık 500 bin kat daha hızlıydı.

Bilim insanları, gözlemlerin magma hareketleri ile tektonik süreçlerin deniz tabanını nasıl şekillendirdiğine dair nadir ve doğrudan kanıt sunduğunu belirtiyor.