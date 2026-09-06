Yıllarca kimse fark etmedi! Tayland ormanlarının altında yaşayan gizemli tür ortaya çıktı

Chulalongkorn Üniversitesi ve Prince of Songkla Üniversitesi'nden araştırmacılar, bitkiyi Tayland'ın batısındaki Thong Pha Phum Milli Parkı'nda, deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yükseklikte keşfetti. Türü sıra dışı kılan özelliklerden biri ise yapraklarının ve klorofilinin bulunmaması. Güneş ışığıyla fotosentez yapmak yerine yaşamını sürdürebilmek için toprak altındaki mantarlardan besin sağlıyor.

Çiçek, yaşamının büyük bölümünü dökülmüş yaprakların altında geçiriyor ve yalnızca çiçek açtığında fark edilebiliyor.

Bilim insanlarının tespit ettiği popülasyonun 50'den az olması, türün geleceğiyle ilgili endişeleri artırıyor. Tek bir bölgede bulunan nadir çiçek, bu nedenle geçici olarak "kritik tehlike altında" olarak değerlendiriliyor.