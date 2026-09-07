Dağın altında gizleniyordu! 600 olimpik havuzu dolduracak dev buz rezervi keşfedildi

Kaya buzulları, klasik buzullardan farklı olarak kalın bir kaya ve moloz tabakasının altında gizleniyor. Bu nedenle yüzeyden bakıldığında yalnızca taşlık bir alan gibi görünüyor. Araştırmacılar, Mount Timpanogos'taki oluşumun yaklaşık yüzde 83'ünün buzdan, yüzde 17'sinin ise gevşek kayalardan oluştuğunu belirledi.

Bilim insanları buzun miktarını belirlemek için dağa sondaj yapmak yerine özel bir gravimetre kullandı. 2024 yılında yapılan altı ayrı çalışmada 232 farklı noktadan ölçüm alındı. Buzun kayadan çok daha düşük yoğunluğa sahip olması sayesinde, yer çekimindeki küçük değişimler kullanılarak yer altında ne kadar buz bulunduğu hesaplandı.

Araştırmacılar elde ettikleri verilerle buz kütlesinin üç boyutlu bir haritasını oluşturdu. Çalışma, yüzeyde görünmeyen buz rezervlerinin tespit edilmesi açısından önemli görülüyor. Utah'ta 836 kaya buzulu bulunduğu belirtilirken, bu oluşumların yalnızca bölgede değil, dünyanın farklı yerlerinde de önemli miktarda donmuş su barındırdığı düşünülüyor.