Kızıl Gezegen'de gizemli keşif! Bal peteğini andıran çatlakların sırrı çözülemiyor

Curiosity'nin 19 ve 20 Haziran 2026'da çektiği 360 derecelik panoramada, yaklaşık 4 ila 8 santimetre genişliğindeki çatlakların her yöne doğru uzandığı görüldü. Desenler, yakınlardaki yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki Miraflores adı verilen kumla kaplı bir tepenin yamaçlarında da devam ediyor. Curiosity daha önce Mars'ta benzer küçük çatlak kümeleri görüntülemişti ancak bilim insanları bu ölçekte bir alanla ilk kez karşılaştı.

Araştırmacılar, çatlakların nasıl oluştuğunu henüz kesin olarak belirleyemedi. Mars yüzeyindeki bazı çokgen yapıların kuruyan çamurdan oluştuğu bilinirken, bazıları tekrarlanan donma ve çözülme döngüleri ya da yer altındaki tortullarda suyun sıkışması sonucu meydana gelebiliyor. Yeni keşfedilen alanın hangi süreçle oluştuğu ise yapılacak incelemelerle ortaya çıkarılacak.

Keşif, Mars'ın su bulunan geçmişine dair önemli ipuçları taşıyabilir. Bilim insanlarına göre milyarlarca yıl önce Mount Sharp'ın eteklerinde göller ve akarsular bulunuyordu. Curiosity'nin daha önce yaptığı çalışmalar da Mars'ın geçmişte yaşamı destekleyebilecek uygun kimyasal koşullara sahip olabileceğine dair bulgular ortaya koymuştu.