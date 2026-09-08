Karatavukların sesi neden insanlara daha hoş geliyor? Bilim insanları açıkladı

Araştırmada 84 yetişkine, hangi kuşa ait olduğunu bilmedikleri 15 saniyelik kuş sesi kayıtları dinletildi ve sesleri 1 ile 5 arasında puanlamaları istendi. Sonuçlar oldukça dikkat çekiciydi. Karatavuk, 4,52 puanla insanların en hoş bulduğu kuş sesi oldu. Peçeli baykuşun sesi ise 1,32 puanla listenin en altında yer aldı.

DAHA YÜKSEK VE SAKİN SESLER TERCİH EDİLİYOR

Bilim insanları, insanların hoş bulduğu kuş seslerinin bazı ortak özelliklere sahip olduğunu belirledi. Daha yüksek perdeli, daha düşük ses seviyesine sahip ve daha dar bir frekans aralığında kalan ötüşler genel olarak daha olumlu değerlendirildi.

Sesin çeşitliliği de önemli bir faktör olarak öne çıktı. Farklı ses öğelerini bir arada kullanan ve tek bir notayı sürekli tekrar etmeyen kuşların ötüşleri daha hoş bulundu. Ancak kayıtta yalnızca daha fazla ses bulunmasının tek başına beğeniyi artırmadığı görüldü.

KUŞLARI SEVMEK ALGIYI DEĞİŞTİRİYOR

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de kişilerin kuşlar hakkındaki bilgi düzeyinin sesleri değerlendirmede belirleyici olmamasıydı. Kuş türlerini tanıma konusunda uzman olanlarla kuşlar hakkında fazla bilgisi olmayan kişilerin değerlendirmeleri arasında anlamlı bir fark görülmedi.

Buna karşılık kuşları seven ve onların varlığından keyif alan kişiler, kuş seslerine daha yüksek puan verdi. Araştırmacılar ayrıca daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında, insanların hoş bulduğu kuş seslerinin aynı zamanda zihinsel olarak daha "dinlendirici" bulunan sesler olduğunu belirledi.

Uzmanlara göre bu bulgular yalnızca kuş gözlemcileri açısından değil, şehir parkları ve yeşil alanların tasarımı açısından da önem taşıyor. Doğal seslerin insanların çevreyi nasıl deneyimlediği üzerindeki etkisinin dikkate alınması, daha huzurlu yaşam alanlarının oluşturulmasına katkı sağlayabilir.