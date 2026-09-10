76 kilometrekarelik buz kütlesi adaya çarptı! Sonrasında olanlar şaşırttı

Grönland'ın kuzeybatısındaki Petermann Buzulu'ndan ağustos ayında dev bir buzdağı koptu. Yaklaşık 76 kilometrekare büyüklüğündeki buz kütlesi, 2020'den bu yana Arktik'teki bir buzsuldan kopan en büyük parça olarak kayıtlara geçti.

Bilim insanlarının "buz adası" olarak nitelendirdiği dev kütle, Petermann Fiyordu'ndan Nares Boğazı'na doğru ilerlerken küçük bir kayalık olan Joe Adası'na çarptı. NASA'nın Landsat 9 uydusu tarafından çekilen görüntülerde buz dağının adaya temas ettiği ve ardından yön değiştirerek yoluna devam ettiği görüldü.

ÇARPMAYA RAĞMEN PARÇALANMADI

Araştırmacılar, Petermann'dan kopan buz dağlarının diğer bazı Grönland buzullarından çıkan dev kütlelere kıyasla daha ince ve kırılgan olduğunu belirtiyor. Bu nedenle Joe Adası ile yaşanan çarpışmanın buz dağını parçalaması bekleniyordu.

Ancak yaklaşık 150 metre kalınlığındaki buz kütlesi, çarpışmadan büyük ölçüde sağlam çıktı. Rüzgar ve yüzey akıntılarının etkisiyle adadan uzaklaşan buz dağı, Nares Boğazı'nda güneybatıya doğru ilerlemeye devam etti.

NEREYE GİDECEĞİ MERAK KONUSU

Bilim insanları dev buz dağının ne kadar süre boyunca bütünlüğünü koruyacağını henüz bilmiyor. Gelgitler, rüzgarlar, okyanus akıntıları ve erime, ilerleyen süreçte buz kütlesinin parçalanmasına neden olabilir.

Uzmanlara göre bu büyüklükteki buz dağları doğdukları bölgeden çok uzaklara sürüklenebiliyor. Yolculukları sırasında gemiler ve deniz altyapısı için tehlike oluşturabilecekleri gibi, eridikçe okyanuslara büyük miktarda tatlı su da bırakıyorlar.