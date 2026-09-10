Bilim dünyasının gözü Merkür'de! 8 yıllık yolculuğun ardından tarihi görev başlıyor

Güneş Sistemi'nin en küçük ve Güneş'e en yakın gezegeni Merkür'ü araştırmak üzere 2018'de fırlatılan BepiColombo, tarihi yolculuğunda kritik bir aşamayı geride bıraktı.

3 Eylül 2026'da uzay aracının Mercury Transfer Module (MTM) bölümü başarıyla ayrıldı. İspanya ve Arjantin'deki yer istasyonlarından alınan sinyaller, ayrılmanın sorunsuz gerçekleştiğini doğruladı. Uzay aracının sistemlerinin de normal şekilde çalıştığı bildirildi.

MERKÜR YÖRÜNGESİNE GİRİYOR

Dünya'dan 200 milyon kilometreden daha uzakta gerçekleştirilen kritik işlemin ardından BepiColombo, Merkür yörüngesine yerleşmek için yoluna devam ediyor.

Planlamaya göre uzay aracı 21 Kasım 2026'da Merkür yörüngesine girecek. ESA'nın Mercury Planetary Orbiter (MPO) ve JAXA'nın Mio adlı yörünge araçlarının ise aralık ayında birbirinden ayrılması bekleniyor.

BepiColombo'nun bilimsel çalışmalarına Nisan 2027'de başlaması planlanıyor. Görev kapsamında Merkür'ün yüzeyi, manyetik alanı ve iç yapısı detaylı şekilde incelenecek.