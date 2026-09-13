Karanlık maddeye dair gizemli sinyal! Bilim insanları heyecanlandı

Güney Dakota'da, yerin yaklaşık 1 mil altında bulunan LUX-ZEPLIN (LZ) dedektöründe, bilinen arka plan sinyalleriyle açıklanması zor tek bir parçacık etkileşimi tespit edildi. Araştırmacılar, 220 günlük veriyi inceleyerek ortaya çıkan bu sıra dışı olayın kaynağını araştırıyor.

Karanlık maddenin evrendeki maddenin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturduğu düşünülüyor. Buna rağmen doğrudan gözlemlenemeyen bu gizemli maddenin izlerini bulmak için LZ deneyinde 10 ton sıvı ksenon kullanılıyor.

Tespit edilen sinyalin anlamlılığı 2,6 sigma seviyesinde. Keşif ilanı için gereken 5 sigma seviyesine henüz ulaşılamadığı için bilim insanları temkinli davranıyor. Daha fazla veriyle sinyalin güçlenip güçlenmeyeceği ve gerçekten karanlık maddeden kaynaklanıp kaynaklanmadığı anlaşılacak.