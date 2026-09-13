Mars’ın uydusunun sırrı çözüldü mü? Tek bir asteroid her şeyi değiştirmiş olabilir

Mars'ın uydusu Deimos'un bugünkü görünümünün ardında tek bir asteroid çarpışması olabilir. Bern Üniversitesi liderliğindeki uluslararası araştırma ekibi, bilgisayar simülasyonları ve ESA'nın Hera uzay aracının gözlemlerini birleştirerek Deimos'un güney kutbuna yakın büyük çöküntünün ve yüzeyini kaplayan tozlu tabakanın aynı çarpışmayla oluşmuş olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre yaklaşık 320 metre çapındaki bir asteroid, Deimos'a 45 derecelik açıyla çarptı. Çarpışma, küçük uyduyu parçalayacak kadar güçlü değildi ancak yüzeydeki malzemeyi geniş bir alana yayarak bazı bölgelerde 200 metreden daha kalın bir enkaz tabakası oluşturmuş olabilir.

Bilim insanlarına göre Deimos'un gözenekli ve zayıf yapısı, çarpışmanın enerjisini emmesine yardımcı olmuş ve uydunun parçalanmadan ayakta kalmasını sağlamış olabilir. Araştırma, gelecekteki Japon MMX misyonunun Deimos'un yapısını ve yüzeyindeki malzemenin özelliklerini test etmesine de yardımcı olacak.