45 yıllık veriler ortaya çıkardı! Aşırı sıcaklar artık daha uzun sürüyor

Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma, dünyanın yaklaşık yarısında aşırı sıcak hava dönemlerinin son 45 yılda belirgin şekilde genişlediğini ortaya koydu. Bazı bölgelerde tehlikeli sıcaklıklar ilkbaharda daha erken başlarken, bazı yerlerde sonbahara kadar uzanıyor.

Araştırmada, 1980'den 2024'e kadar küresel sıcaklık, nem ve rüzgar verileri incelendi. Sonuçlara göre aşırı kuru sıcakların etkilediği alanlar dünya kara yüzeyinin yaklaşık yüzde 50'sine, aşırı nemli sıcakların etkilediği alanlar ise yüzde 48'ine yayıldı. Araştırmacılar, bu değişimin yalnızca küresel sıcaklık artışıyla açıklanamayacağına dikkat çekti.

Uzmanlara göre sıcak hava dalgalarının alışılmadık dönemlere kayması, insanların hazırlıksız yakalanmasına ve sağlık risklerinin artmasına neden olabilir.