Kutuplarda büyük değişim! Eriyen topraktan çıkan karbonun çoğu bakın nereye gidiyor

Kutup bölgesindeki donmuş topraklar çözülürken ortaya çıkan karbonun sanıldığı kadar büyük bölümü atmosfere karışmıyor. Bilim insanlarının Kanada'daki Herschel Adası çevresinde yaptığı araştırma, permafrosttan denize taşınan karbonun önemli bir kısmının deniz tabanındaki tortullarda depolandığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, deniz tabanından aldıkları tortu örneklerini inceleyerek karbonun akıbetini araştırdı. Sonuçlara göre, tortullardaki organik karbonun yaklaşık yüzde 10'u mikroorganizmalar tarafından parçalanarak gazlara dönüştürülüyor. Geri kalan önemli bölüm ise deniz tabanında kalıyor.

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise mikroorganizmaların binlerce yıllık permafrost karbonu yerine daha taze denizel karbonu tercih etmesi oldu. Bilim insanları, bu durumun permafrost çözülmesinin atmosfere sera gazı salımı üzerindeki etkisinin sanılandan daha düşük olabileceğine işaret ettiğini belirtiyor. Ancak araştırmacılar, denize ulaşmadan önce parçalanan permafrost karbonunun da bulunduğunu ve konunun daha fazla araştırılması gerektiğini vurguluyor.