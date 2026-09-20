11 bin ışık yılı uzaklıkta akılalmaz olay! İki gezegen birbirine çarptı

Astronomlar, Puppis takımyıldızı yönünde bulunan Güneş benzeri Gaia20ehk yıldızını izlerken sıra dışı bir olaya tanık oldu. Yıldızın ışığı 2016'dan itibaren birkaç kez kısa süreliğine azalırken, 2021 yılında parlaklığında çok daha büyük ve düzensiz değişimler meydana geldi. Araştırmacılar, değişimin yıldızın kendisinden değil, önünden geçen sıcak kaya ve toz bulutundan kaynaklandığını belirledi.

Görünür ışık azalırken kızılötesi ışığın belirgin şekilde artması, yıldızın önündeki materyalin yüksek sıcaklıkta olduğunu ortaya koydu. Yaklaşık 627 dereceye ulaşan bu sıcaklık, iki gezegenin çarpışması sonucunda ortaya çıkan sıcak enkazla uyumlu bulundu.

Araştırmacılara göre daha önce yaşanan küçük parlaklık düşüşleri, gezegenlerin birbirlerine yaklaşırken gerçekleştirdiği daha hafif çarpışmaların izleri olabilir. 2021'deki büyük kızılötesi artış ise iki gezegenin son ve çok daha şiddetli çarpışmasının ardından oluşan enkaz bulutuna işaret ediyor.

Ortaya çıkan sıcak tozun kütlesinin Satürn'ün uydusu Enceladus'a yakın olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu miktar yalnızca kızılötesinde görülebilen ince tozu kapsıyor; dolayısıyla çarpışan gezegenlerin çok daha büyük olması muhtemel. Araştırmacılar, yeni nesil gözlemevlerinin benzer çarpışmaları daha sık tespit etmesini bekliyor.