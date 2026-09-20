Samanyolu’nun en hızlı yıldızı keşfedildi! Kara deliğin sırrını ortaya çıkarabilir

Bilim insanları, Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A* çevresinde şimdiye kadar keşfedilen en hızlı yıldızı tespit etti. S301 adı verilen yıldız, en yakın geçişinde saniyede yaklaşık 25 bin kilometre hızla ilerliyor. Bu hız, ışık hızının yüzde 8'inden fazlasına karşılık geliyor.

S301, yaklaşık 4 milyon Güneş kütlesine sahip Sagittarius A* çevresindeki turunu 8,7 yılda tamamlıyor. Kara deliğe daha önce gözlemlenen yıldızlardan çok daha fazla yaklaşması, araştırmacılara kara deliğin dönüş hareketini incelemek için önemli bir fırsat sunuyor.

Astronomlar, dönen kara deliklerin çevrelerindeki uzay-zamanı etkilediğini belirtiyor. S301'in yörüngesindeki değişimlerin uzun süre takip edilmesiyle Sagittarius A*'nın dönüş hızının doğrudan ölçülmesi hedefleniyor. Araştırmacılar bu ölçümün önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleştirilebileceğini düşünüyor.

Yıldızın bir sonraki yakın geçişinin 2031'de gerçekleşmesi bekleniyor. Bilim insanları, S301'in en az iki tam yörüngesini gözlemleyerek kara deliğin dönüşü hakkında daha kesin sonuçlara ulaşmayı amaçlıyor.