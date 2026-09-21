Kahve herkeste aynı etkiyi yapmıyor! Uykunuzun gelmesinin nedeni...

Kafein, beyinde uyku baskısına neden olan adenozinin etkisini geçici olarak engelliyor. Ancak vücudun gerçek uyku ihtiyacını ortadan kaldırmıyor. Bu nedenle kahve bir süre yorgunluğu bastırsa da uykusuzluğu telafi edemiyor.

Düzenli kahve tüketenlerde ise vücut kafeine alışabiliyor ve aynı miktar eskisi kadar güçlü bir uyanıklık sağlamayabiliyor.

HERKESİN KAFEİNE TEPKİSİ AYNI DEĞİL

Genetik farklılıklar da kahvenin etkisini değiştirebiliyor. Bazı kişiler kafeini daha hızlı metabolize ederken bazı kişilerde etkisi daha uzun sürebiliyor. Kahvenin özellikle günün geç saatlerinde tüketilmesi ise gece uykusunu bozarak ertesi gün daha yorgun hissetmeye neden olabiliyor.

Uzmanlara göre kahve içtikten sonra uykunuz geliyorsa sorun kahvenin sizi "uyutması" değil, altta yatan yorgunluğu kısa süreliğine gizleyememesi olabilir.