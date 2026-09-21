Uzayın iki gizemli komşusu görüntülendi! İçlerinde neler olduğu ortaya çıkıyor

Gökbilimciler, Avrupa Güney Gözlemevi'ne (ESO) ait VISTA teleskobunu kullanarak Samanyolu'nun en yakın cüce galaksi komşuları olan Büyük ve Küçük Macellan Bulutları'nın yoğun merkez bölgelerini ayrıntılı şekilde inceledi. Kızılötesi gözlemler sayesinde, yıldızların yoğunluğu ve toz nedeniyle daha önce incelenmesi oldukça zor olan bölgelere bakıldı.

Araştırmacılar, her iki galaksinin merkezinden yaklaşık 1,77 derekarelik bir alanı hedefledi. Yıllar boyunca gerçekleştirilen yaklaşık 40 gözlem sonucunda, iki galakside toplam 2,5 milyona yakın kaynak tespit edildi. Bunların yaklaşık üçte ikisinin gerçek yıldızlar olduğu, geri kalanların ise birbirine karışmış yıldızlar veya uzak arka plan galaksileri olabileceği belirtildi.

Elde edilen veriler, Macellan Bulutları'nın iç yapısını ve geçmişini anlamak için önemli bir kaynak sunuyor. Bilim insanları bu verilerle yıldızların hareketlerini, değişken yıldızları, devam eden yıldız oluşumlarını ve galaksilerin merkezlerinde bulunan eski yıldız topluluklarını inceleyebilecek.