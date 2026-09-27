Atmosferi yakıt olarak kullanacak uydu motoru geliştirildi

Özellikle Dünya'ya çok yakın yörüngelerde bulunan uydular, atmosferin neden olduğu sürtünme nedeniyle zamanla yavaşlıyor ve irtifa kaybediyor. Bu nedenle yörüngede kalabilmeleri için sürekli olarak itki üretmeleri gerekiyor.

Geliştirilen yeni motor ise uydunun önündeki çok seyrek atmosfer gazlarını topluyor. Toplanan gaz, elektrik enerjisi kullanılarak plazmaya dönüştürülüyor ve motorun arkasından dışarı püskürtülerek uyduya yeniden itki sağlıyor.

Laboratuvar testlerinde sistemin düşük miktarda elektrikle çalışabildiği görüldü. Araştırmacının hesaplamalarına göre teknoloji, uygun koşullarda 190 ila 250 kilometre yükseklikte bir uydunun yakıt ikmali yapmadan yörüngede kalmasını sağlayabilir.

Ancak sistem henüz gerçek bir uzay görevinde test edilmedi. Bu nedenle uyduları gerçekten "sonsuz süre" yörüngede tutup tutamayacağı şimdilik kesin değil.