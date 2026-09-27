Dünya'dan çok farklı! Jüpiter'in Güneş rüzgarıyla mücadelesi şaşırttı

Güneş'ten sürekli olarak yayılan yüklü parçacık akışına "Güneş rüzgarı" deniyor. Bu parçacıklar bir gezegenin manyetik alanıyla karşılaştığında hızları azalıyor ve yönleri değişiyor. Dünya'da bu görevi büyük ölçüde tek bir yay şoku adı verilen sınır gerçekleştiriyor.

Ancak Jüpiter'de işler daha karmaşık. Juno'nun gözlemleri, gezegenin manyetik alanının önünde birden fazla küçük şok bölgesi ve farklı frekanslarda plazma dalgaları bulunduğunu gösterdi.

Bu küçük yapılar, Güneş rüzgarındaki parçacıkları ana şok sınırına ulaşmadan önce aşamalı olarak yavaşlatıyor ve ısıtıyor. Araştırmacılara göre Jüpiter'in çok güçlü manyetik alanı nedeniyle bu daha karmaşık mekanizma ortaya çıkıyor.

Bilim insanları, Jüpiter'in bu özelliğinin yalnızca gezegenin manyetik çevresini anlamak açısından değil, süpernova kalıntıları gibi çok daha güçlü kozmik şoklarda parçacıkların nasıl ısıtılıp hızlandırıldığını araştırmak açısından da önemli bir ipucu sağlayabileceğini belirtiyor.