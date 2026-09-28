Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif! Uzayda devasa bir “gaz püskürmesi” yaşanıyor

NASA-JAXA'nın XRISM gözlemeviyle yapılan gözlemlerde, yıldızdan kopan plazmanın nötron yıldızına saatte yaklaşık 540 bin kilometre hızla ilerlediği tespit edildi. Araştırmacılar, bu bulguların yıldız rüzgarının yoğun bir cisme düşerek X-ışını patlamalarını nasıl tetiklediğine dair şimdiye kadarki en doğrudan kanıtlardan birini sunduğunu belirtiyor.

Yaklaşık 20 kilometre çapındaki nötron yıldızı, 40 Güneş kütlesinden fazla olduğu tahmin edilen dev eşlikçisinin çevresinde dolanıyor. Sistem, yörüngesi sırasında birden fazla kez güçlü X-ışını parlamalarıyla kendini gösteriyor.