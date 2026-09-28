Kilo vermek tek başına yetmiyor mu? Araştırmadan dikkat çeken diyet sonucu

Kilo vermekle ilgili dikkat çeken bir araştırma, aynı miktarda kilo kaybının vücutta aynı sağlık etkilerini yaratmadığını ortaya koydu. ABD'deki Washington University School of Medicine araştırmacıları, obezite ve prediyabeti bulunan 55 yetişkin üzerinde üç farklı beslenme programını karşılaştırdı.

ÜÇ FARKLI DİYET İNCELENDİ

Katılımcılar ketojenik, Akdeniz ve yüksek karbonhidratlı, bitki ağırlıklı beslenme programlarından birini uyguladı. Yaklaşık beş ayın sonunda üç grup da başlangıç kilosunun yaklaşık yüzde 10'unu verdi. Ayrıca tüm gruplarda kasların insüline duyarlılığı yaklaşık yüzde 50 arttı.

FARK BU DİYETTE FARK ORTAYA ÇIKTI

Ancak karaciğer ve kan şekeri ölçümlerinde ketojenik beslenen grup öne çıktı. Bu grupta karaciğer yağı yüzde 67 azalırken, diğer iki grupta bu oran yüzde 45 oldu. 24 saatlik kan şekeri de ketojenik grupta yüzde 20 düşerken, diğer gruplarda yüzde 8 azaldı.

Araştırmacılar, sonuçların diğer diyetlerin etkisiz olduğu anlamına gelmediğini vurgularken, kilo kaybının kendisinin metabolik sağlık için önemli olduğunu, ancak beslenme biçiminin bazı sağlık sonuçlarını etkileyebileceğini belirtti.