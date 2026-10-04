Genç yıldızların çevresindeki gizemli toz disklerinin sırrı çözüldü

NASA, ESA ve CSA'nın James Webb Uzay Teleskobu ile incelenen 21 enkaz diskinin verileri, tozların sıradan gezegen oluşum disklerinden farklı olduğunu gösterdi. Disklerde çok küçük toz parçacıklarının yanı sıra yüksek miktarda kristal silikat ve bazı sistemlerde silika tespit edildi.

Araştırmaya göre silika açısından zengin diskler, Mars büyüklüğündeki gezegen öncüllerinin yüksek enerjili çarpışmalarıyla ortaya çıkmış olabilir. Daha az silika içeren disklerin ise Ay büyüklüğündeki cisimlerin daha düşük enerjili çarpışmalarından kaynaklanabileceği düşünülüyor. Bulgular ayrıca bazı toz disklerinin, gezegen sistemlerinde yaşanan geç dönem yörünge değişikliklerinin işareti olabileceğini gösteriyor.