Mars'ın kuzey kutbundaki buz sanılandan çok daha temiz çıktı

Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, NASA'nın Phoenix görevinin verileri ile yörüngedeki uydulardan elde edilen gözlemleri yeniden değerlendirdi. Araştırmacılar, Ay'daki toprağı incelemek için geliştirilen eski yöntemler yerine Dünya'daki kar ve buz araştırmalarında kullanılan teknikleri uyguladı.

Çalışma, Mars'ın kuzey kutbundaki buzun tek parça halinde kirli olmadığını, adeta katmanlı bir yapı oluşturduğunu gösterdi. Kış aylarında yüzeyde daha tozlu bir buz tabakası oluşurken, yaz aylarında bu tabaka ortadan kalkıyor ve altında bulunan daha temiz, eski buz ortaya çıkıyor.

Bilim insanları, bu buz katmanlarının Mars'ın geçmiş iklimine ilişkin önemli bilgiler taşıyabileceğini düşünüyor. Katmanlarda binlerce yıl önce yaşanan iklim değişimlerinin izleri bulunabilir.

Araştırmacılar ayrıca buz ve toz katmanlarının altında zaman zaman sıvı su cepleri oluşup oluşamayacağını da araştırıyor.