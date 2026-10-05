Jüpiter benzeri dev gezegen 2033'te gözden kaybolabilir! Bilim insanları harekete geçti

Jüpiter'in yaklaşık 5,8 katı kütleye sahip olan TOI-1355 b, yıldızının etrafındaki turunu yalnızca 2,17 günde tamamlıyor. Gezegenin yörüngesinin normalden daha eliptik olması da sistemi gök bilimciler için oldukça ilgi çekici hale getiriyor.

YÖRÜNGESİ GİDEREK DEĞİŞİYOR

NASA'nın TESS uydusu tarafından 2019, 2020, 2022 ve 2024 yıllarında gözlemlenen gezegen, yıldızının önünden geçerken oluşturduğu ışık değişimleri sayesinde incelendi. Araştırmacılar, gezegenin geçiş noktasının zamanla yıldızın kenarına doğru kaydığını tespit etti.

Bu değişimin devam etmesi halinde TOI-1355 b'nin 2033 yılının ortalarında yıldızının önünden tamamen çıkacağı hesaplanıyor. Bu tarihten sonra gezegen varlığını sürdürecek ancak Dünya'dan bakıldığında yıldızının önünden geçmediği için transit yöntemiyle gözlemlenemeyecek.

ATMOSFERİ DE DİKKAT ÇEKİYOR

Araştırmada gezegenin atmosferinde zaman içinde değişimler yaşanıyor olabileceğine dair işaretlere de rastlandı. Gündüz tarafındaki sıcaklığın 3.000 Kelvin'in üzerine çıkabildiği belirtilirken, farklı yıllardaki ölçümlerde atmosfer sıcaklığında önemli değişiklikler görüldü.

Bilim insanları, TOI-1355 b'nin sıra dışı yörüngesinin gezegenin geçmişte güçlü kütle çekimsel etkileşimler yaşamış olabileceğine işaret ettiğini düşünüyor. Araştırmacılar, 2033'e kadar devam edecek gözlem fırsatının gezegenin yörüngesini ve atmosferini daha iyi anlamak açısından önemli olduğunu belirtiyor.