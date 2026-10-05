NASA'nın Mars keşfi şaşırttı! Kızıl Gezegen'in su geçmişi sanılandan çok daha karmaşık

Perseverance, 2023 yılında Jezero Krateri'nin kenarında bulunan ve "Margin Unit" olarak adlandırılan bölgeyi incelemeye başladı. Bilim insanları başlangıçta burada eski bir gölün oluşturduğu tortul kayaları bulmayı bekliyordu. Ancak araç, bunun yerine volkanik kökenli kayaçlarla karşılaştı.

MARS'TA ÜÇ FARKLI SU DÖNEMİ

İncelenen kayalar, geçmişte farklı zamanlarda farklı su sistemlerinden etkilenmiş. İlk aşamada karbondioksit açısından zengin yeraltı suyu, kayalardaki minerallerle etkileşime girerek karbonat oluşumuna yol açmış.

İkinci aşamada ise Jezero Krateri'ni dolduran antik gölün suları kayaları değiştirmiş. Daha sonra ise bölgede çok daha sıcak yeraltı sularının dolaştığına dair izlere rastlandı. Özellikle florit adı verilen mineralin bulunması, sıcak suyun kayaların arasından geçmiş olabileceğine işaret ediyor.

Bilim insanlarına göre bu bulgular, Mars'ın geçmişindeki su hareketlerinin tek bir gölden ibaret olmadığını gösteriyor. Keşif, Kızıl Gezegen'in geçmiş iklimini ve yaşam için elverişli olup olmadığını anlamak açısından da önemli ipuçları sunuyor.