Alaska'daki nehirler turuncuya dönüyor! Metal seviyeleri 70 kat arttı

AGU Advances dergisinde yayımlanan çalışmada, kuzeybatı Alaska'daki altı su havzası incelendi. Araştırmacılar, donmuş toprakların çözülmesiyle su ve oksijenin sülfür içeren kayalara ulaşmasının asit oluşumuna ve demir, çinko, nikel gibi metallerin nehirlere karışmasına yol açtığını belirledi. Bazı bölgelerde ölçülen kimyasal madde yoğunlukları, etkilenmemiş sulara kıyasla 70 kata kadar daha yüksek seviyelere ulaştı.

Araştırmada, kirlilik belirtilerinin madencilik faaliyetlerinin bulunmadığı, büyük ölçüde el değmemiş bölgelerde de görüldüğü vurgulandı. Bazı metallerin ve sülfatın, kaynaklarından 100 kilometreden daha uzak noktalara taşınabildiği tespit edildi.

Bilim insanları, 2019 ve 2020 yıllarında bazı nehirlerde kimyasal seviyelerin aniden yükseldiğini belirledi. Bu değişimin, alışılmadık derecede sıcak kışlar ve yoğun kar yağışıyla aynı döneme denk geldiği kaydedildi.

Nehirlerdeki renk değişiminin su ekosistemleri, balıklar ve bölgedeki yerel topluluklar üzerindeki etkileri ise araştırılmaya devam ediyor. Bulgular, Arktik bölgesinde artan sıcaklıkların yalnızca buzulları değil, nehirlerin kimyasal dengesini de değiştirebildiğini gösteriyor.