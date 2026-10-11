Kızıl Gezegen'de sıra dışı keşif! Mars'ın bazı bölgelerine şekerin ham maddesi yağmış

Tokyo Bilim Enstitüsünden Dr. Shungo Koyama liderliğindeki araştırma ekibi, antik Mars'ın atmosferini ve iklimini modelleyerek formaldehit adlı kimyasalın nerelerde daha yoğun biriktiğini inceledi. Zehirli bir madde olan formaldehit, uygun koşullarda şekerler, amino asitler ve diğer organik bileşiklerin oluşumuna katkı sağlayabiliyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre Elysium Mons ve Tharsis gibi dağlık bölgelerde formaldehit birikimi, gezegen genelindeki ortalamanın yaklaşık 10 katına ulaşmış olabilir. Buna karşılık NASA'nın Curiosity ve Perseverance araçlarının araştırma yaptığı Gale ve Jezero kraterleri, ortalamanın altında formaldehit almış olabilir.

Araştırmacılar, bu kimyasalın Mars'ta organik maddelerin oluşumuna katkıda bulunmuş olabileceğini belirtiyor. Ancak bulgular, gezegende geçmişte yaşam bulunduğunu kanıtlamıyor.