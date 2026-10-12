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Teknokulis İncelemeler 1. Sıcaklık değişiyor, bulutlar şekil değiştiriyor! Dünya'dan 20 ışık yılı uzaktaki gök cisminin sırrı çözüldü

1. Sıcaklık değişiyor, bulutlar şekil değiştiriyor! Dünya'dan 20 ışık yılı uzaktaki gök cisminin sırrı çözüldü

DÜNYA’DAN 20 IŞIK YILI UZAKTAKİ GÖK CİSMİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
12 Ekim 2026, Pazartesi Güncelleme : 15:55:01

Dünya'dan yaklaşık 20 ışık yılı uzaklıkta bulunan SIMP 0136 adlı kahverengi cücenin atmosferindeki sıra dışı hava olayları, James Webb Uzay Teleskobu'nun gözlemleriyle incelendi. Araştırmacılar, atmosferdeki değişimlerin büyük ölçüde sıcaklık farklılıkları ve bulutların dikey yapısıyla ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, gök cisminin atmosferinde üç farklı hava durumu örüntüsü tekrar ediyor. Bazı bölgelerde sıcaklık artarken bulutlar inceliyor, bazı bölgelerde ise daha soğuk ve kalın bulut yapıları görülüyor.

Araştırmacılar, istatistiksel bir analiz yöntemi kullanarak atmosferdeki karmaşık değişimleri daha kolay açıklamayı başardı. Bulguların, Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin atmosferlerini ve hava olaylarını anlamaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

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