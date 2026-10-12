1. Sıcaklık değişiyor, bulutlar şekil değiştiriyor! Dünya'dan 20 ışık yılı uzaktaki gök cisminin sırrı çözüldü

Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, gök cisminin atmosferinde üç farklı hava durumu örüntüsü tekrar ediyor. Bazı bölgelerde sıcaklık artarken bulutlar inceliyor, bazı bölgelerde ise daha soğuk ve kalın bulut yapıları görülüyor.

Araştırmacılar, istatistiksel bir analiz yöntemi kullanarak atmosferdeki karmaşık değişimleri daha kolay açıklamayı başardı. Bulguların, Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin atmosferlerini ve hava olaylarını anlamaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.