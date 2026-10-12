Himalayalar'daki buzullar hızla eriyor! Bilim insanları yeni bir neden buldu

Systemiq tarafından hazırlanan rapora göre, Güney Asya kaynaklı siyah karbon, Himalayalar'daki buzul kütlesi kaybının yaklaşık üçte biriyle ilişkilendiriliyor. Fosil yakıtların ve biyokütlenin eksik yanmasıyla ortaya çıkan bu is parçacıkları, buzulların yüzeyine çöktüğünde karı koyulaştırıyor. Böylece güneş ışığı daha fazla emiliyor ve erime hızlanıyor.

Uzmanlar, küresel ısınmanın buzulların erimesindeki başlıca etken olmaya devam ettiğini vurguluyor. Ancak atmosferde haftalar boyunca kalabilen siyah karbon salımlarının azaltılması, daha kısa sürede sonuç verebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Buzulların gerilemesi ise bölgedeki heyelan ve sel risklerini artırarak dağlık alanlarda yaşayan toplulukları tehdit ediyor.