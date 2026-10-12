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Himalayalar'daki buzullar hızla eriyor! Bilim insanları yeni bir neden buldu

HİMALAYALAR’DAKİ BUZULLAR HIZLA ERİYOR! BİLİM İNSANLARI YENİ BİR NEDEN BULDU
12 Ekim 2026, Pazartesi Güncelleme : 15:57:25

Dünyanın kutup bölgeleri dışındaki en büyük buz rezervlerinden biri olan Himalayalar'daki buzullar, küresel ısınmanın yanı sıra hava kirliliği nedeniyle de hızla eriyor. Araştırmacılar, özellikle Hindistan'daki tuğla fabrikalarından kaynaklanan siyah karbonun bu süreçte önemli rol oynadığını ortaya koydu.

Systemiq tarafından hazırlanan rapora göre, Güney Asya kaynaklı siyah karbon, Himalayalar'daki buzul kütlesi kaybının yaklaşık üçte biriyle ilişkilendiriliyor. Fosil yakıtların ve biyokütlenin eksik yanmasıyla ortaya çıkan bu is parçacıkları, buzulların yüzeyine çöktüğünde karı koyulaştırıyor. Böylece güneş ışığı daha fazla emiliyor ve erime hızlanıyor.

Uzmanlar, küresel ısınmanın buzulların erimesindeki başlıca etken olmaya devam ettiğini vurguluyor. Ancak atmosferde haftalar boyunca kalabilen siyah karbon salımlarının azaltılması, daha kısa sürede sonuç verebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Buzulların gerilemesi ise bölgedeki heyelan ve sel risklerini artırarak dağlık alanlarda yaşayan toplulukları tehdit ediyor.

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