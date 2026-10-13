En soğuk kahverengi cücede su bulutları keşfedildi! Atmosferi sürekli değişiyor

Jüpiter'in yaklaşık iki katı kütleye sahip olan WISE 0855'in sıcaklığı eksi 8 derece civarında. Bu koşullar, atmosferinde su bulutlarının oluşmasına olanak tanıyor. Araştırmacılar, James Webb'in NIRSpec cihazıyla 11 saat boyunca her 15 dakikada bir ölçüm yaparak gök cisminin atmosferini inceledi.

Elde edilen veriler, su bulutlarının zamanla kalınlaşıp inceldiğini ve atmosferin derinliklerindeki gazların hareket ettiğini gösterdi. Bilim insanları, bu değişimleri inceleyerek bulutların, sıcaklığın ve atmosferdeki kimyasal süreçlerin birbirleriyle nasıl etkileştiğini daha iyi anlamayı hedefliyor.

GEZEGENLERİN ATMOSFERLERİNE IŞIK TUTABİLİR

Araştırmacılara göre keşif, yalnızca WISE 0855'in anlaşılması açısından değil, diğer gezegenlerin atmosferlerinin incelenmesi bakımından da önemli. Kahverengi cüceler, yıldızlar gibi enerji üretip parlamasalar da bazı özellikleriyle gaz devi gezegenlere benziyor.

Bu nedenle WISE 0855'te gözlemlenen bulut hareketleri, Jüpiter'in ve Güneş Sistemi dışındaki gaz devi öte gezegenlerin atmosferlerinde yaşanan süreçleri anlamaya yardımcı olabilir. Bilim insanları, benzer fiziksel ve kimyasal süreçlerin farklı gök cisimlerinde nasıl işlediğini araştırmayı sürdürüyor.