Gözün arka kısmında gizli bir temizlik sistemi keşfedildi!

British Columbia Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, gözün arka bölümündeki sıvı hareketleri incelendi. Deneylerde kullanılan floresan izleyicilerin, gözden hareket ederek aynı taraftaki boyun lenf düğümüne yaklaşık 20 dakika içinde ulaştığı gözlemlendi. Araştırmacılar, bu bulguların gözün arka kısmında daha önce tanımlanmamış bir sıvı drenaj yolu bulunduğunu gösterdiğini belirtti.

GÖZ HASTALIKLARININ ARAŞTIRILMASINA KATKI SAĞLAYABİLİR

Araştırmacılar, POLO adı verilen bu yolun göz sağlığı açısından önemli olabileceğini düşünüyor. Sıvıların gözden uzaklaştırılmasıyla ilişkili mekanizmaların daha iyi anlaşılması, göz tansiyonu olarak bilinen glokom ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi hastalıkların araştırılmasına katkı sağlayabilir.

Ancak çalışma fareler üzerinde gerçekleştirildiği için sistemin insanlarda da aynı şekilde işleyip işlemediğinin doğrulanması gerekiyor. Yeni keşfin göz hastalıklarının tedavisinde kullanılıp kullanılamayacağını ortaya koymak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.