Kalp enfeksiyonlarına karşı minik robotlar geliştirildi! İlaçları doğrudan hedefe taşıyacaklar

Araştırmacıların geliştirdiği sistemde robotlardan biri kalp dokusuna tutunarak sabitleniyor. Diğeri ise manyetik alanların yardımıyla bu robota ulaşıyor ve taşıdığı ilacı kontrollü biçimde salıyor. Gerektiğinde ilaç taşıyan robot ayrılarak yerine yenisi gönderilebiliyor. Robotların hareketi, vücut dışından uygulanan elektromanyetik alanlarla kontrol ediliyor; bu sayede kendi motorlarına veya pillerine ihtiyaç duymuyorlar.

DENEYLERDE BAŞARILI SONUÇLAR ELDE EDİLDİ

Sistem, yapay bir kalp modeli üzerinde test edildi. Deneylerde robotların manyetik olarak birbirine kenetlenmesi yüzde 100 başarı sağlarken, ayrılma işlemi yüzde 93 oranında başarılı oldu. Ayrıca ilaç taşıyan robotun üç saat boyunca kontrollü şekilde sıvı salabildiği gösterildi.

Teknolojinin özellikle kalbin iç yüzeyini ve kapaklarını etkileyebilen enfektif endokardit gibi ciddi enfeksiyonlarda kullanılması hedefleniyor. Bu hastalıkta bakteriler kalp dokusunda birikerek tedavisi zor enfeksiyonlara neden olabiliyor. Hastalar genellikle haftalarca damar yoluyla antibiyotik tedavisi görüyor; bazı vakalarda ameliyat da gerekebiliyor.

Araştırmacılar, yeni yöntemin gelecekte ilaçların doğrudan enfeksiyon bölgesine ulaştırılmasını sağlayabileceğini ve tedavi süresini kısaltabileceğini düşünüyor. Ancak çalışma henüz laboratuvar aşamasında. Robotların gerçek bir kalpte, özellikle kalp atışları sırasında güvenli ve etkili biçimde çalışıp çalışamayacağının anlaşılması için daha ileri deneylere ihtiyaç duyuluyor.